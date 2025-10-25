 المغرب يجري تمرينا برمائيا مشتركا مع الولايات المتحدة - بوابة الشروق
السبت 25 أكتوبر 2025 11:02 م القاهرة
المغرب يجري تمرينا برمائيا مشتركا مع الولايات المتحدة

الرباط - الأناضول
نشر في: السبت 25 أكتوبر 2025 - 10:23 م | آخر تحديث: السبت 25 أكتوبر 2025 - 10:23 م

• بمدينة الحسيمة شمالي المملكة في إطار التعاون العسكري بين البلدين، حسب بيان للجيش المغربي

كشف المغرب، السبت، عن إجراء تمرين برمائي مشترك مع قوات من الولايات المتحدة بمدينة الحسيمة شمالي المملكة، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي)، في بيان، إن التمرين انطلق في 6 أكتوبر الجاري واستمر أسبوعين.

وأضافت أن التمرين "يندرج في إطار التعاون العسكري بين البلدين، ويهدف إلى تعزيز قدرات تخطيط العمليات البرمائية وإتقان تقنيات الدفاع ومنع الإنزال والتدريب على القتال في المناطق الحضرية والمغلقة".

وعرف التمرين، وفق البيان، "مشاركة فرقة العمليات البرمائية التابعة للفوج الأول لمشاة البحرية الملكية وفرقة فاستور التابعة لقوات المارينز الأمريكية، بمنطقة بني حريزة وكالا إيريس بإقليم الحسيمة".

ووقعت واشنطن والرباط في 2 أكتوبر 2020، اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري تمتد 10 سنوات، على هامش زيارة رسمية للمغرب، أجراها وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك إسبر‪.

ويقوم البلدان بتمرينات عسكرية مشتركة، أبرزها "الأسد الإفريقي" الذي يعد من أكبر المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي

 

