الأهلي يهزم ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا لليد

انتصر فريق الأهلي لكرة اليد على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29-12، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وأنهى فريق يد رجال النادي الأهلي الشوط الأول بالتقدم على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 15-7، وواصل تفوقه في الشوط الثاني وأنهى المباراة بنتيجة 29-12.

وكان الأهلي فاز على نظيره فريق ميكيلي الإثيوبي بنتيجة 41 - 11، في مباراة الجولة الأولى أمس السبت، على صالة محمد الخامس

وتقام بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ويخوض الأهلي منافسات البطولة ضمن مجموعة تضم أندية ريد ستار الإيفواري، شبيبة كينشاسا الكونغولي، ميكيلي الإثيوبي، والبوليس الرواندي.

وتضم قائمة الأهلي كل من، إبراهيم المصري، وعبد الرحمن حميد، وعبد العزيز زيزو، وعمر كاستيلو، محسن رمضان، سيف هاني، ياسر سيف، عمر سامي، محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، نبيل شريف، محمد مجدي، عماد أوكا، معاذ عزب، أحمد عوض، هشام مودي، محمد صلاح، كسباريك، وتوماس جيبالا.