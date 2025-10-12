محمد المنياوي يتوج بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

حقق البطل البارالمبي محمد المنياوي لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 59 كجم ببطولة العالم المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري لأول مرة في القارة الأفريقية.

ونجح محمد المنياوي في حصد ذهبية بطولة العالم بعدما رفع وزن 210 كجم ليحتل المركز الأول في الترتيب متفوقًا على كل من "مصطفى راضي" بطل العراق صاحب الفضية برصيد 203 كجم، والصيني "يونجكاي شي" صاحب البرونزية بعد أن رفع 200 كجم.

وبذلك تضيف مصر الميدالية الثانية لها بمنافسات الكبار بعد أن حقق البطل المصري محمد صبحي برونزية منافسات وزن 88 كجم للرجال بعد نجاحه في رفع وزن 227 كجم ظهر اليوم.

يذكر أن منافسات الكبار قد انطلقت أمس السبت والتى تستمر حتى 17 أكتوبر الجاري ، على أن تُختتم البطولة بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط، يوم 18 من نفس الشهر، يليها حفل الختام.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 لاعبًا ولاعبة على مستوى الناشئين والناشئات، و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

وكانت منافسات الناشئين قد أقيمت اول يومين من منافسات البطولة وحقق خلالها لاعبو المنتخب الوطني عدد 13 ميدالية متنوعة مقسمة إلى3 ذهبيات و8 فضيات وميداليتين برونزيتين وذلك بعد أداء قوي من أبطال مصر في مختلف الأوزان.