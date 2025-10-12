أوقاف مطروح تطلق حملة شتوية لتنظيف الأسطح وضمان جاهزية المساجد

أطلقتْ مديريةُ أوقافِ مطروح في مطلعِ الأسبوعِ الجاري حملةَ نظافةٍ موسَّعةً وشاملةً استهدفتْ أسطحَ وجوانبَ المساجد بجميعِ الإداراتِ الفرعيّة؛ استعدادًا لاستقبالِ فصلِ الشتاءِ، في ظلِّ رعايةٍ مباركةٍ من معالي الأستاذِ الدكتور أسامة الأزهري، وزيرِ الأوقاف.

وأوضح الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، فى بيان إعلامى، أن هذه الحملةَ جاءتْ ضمنَ الجهودِ الدوريّةِ التي تبذلُها المديريةُ للحفاظِ على بيوتِ اللهِ، وتعزيزِ قيمِ النظافةِ العامةِ والصيانةِ الوقائيةِ، بما يضمنُ سلامةَ المصلين وراحةَ مرتادي المساجد، خصوصًا مع التغيراتِ المناخيةِ المتوقعةِ خلالَ فصلِ الشتاء.

وأكد أن الحملةَ شملت تنظيفَ الأسطح، وإزالةَ المخلفات، وفحصَ ممراتِ تصريفِ المياه، والتأكُّدَ من جاهزيةِ شبكاتِ الصرف، إلى جانبِ صيانةِ بعضِ مرافقِ المساجدِ ذاتِ الاستخدامِ اليومي، وذلك بالتنسيقِ مع العاملينَ والإداراتِ الفنيةِ المختصة.

وأضاف أنَّ الحملةَ ستتواصلُ خلالَ الأسابيعِ المقبلة، لتشملَ مزيدًا من أعمالِ المتابعةِ والصيانةِ، تنفيذًا لتوجيهاتِ الوزارةِ بضرورةِ الاستعدادِ المبكرِ لفصلِ الشتاءِ، وتوفيرِ بيئةٍ آمنةٍ وملائمةٍ لأداءِ العبادات.