صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية

أكدت مديرية الصحة بدمياط استمرار تقديم خدمات رعاية الحوامل عبر وحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للارتقاء بصحة الأمهات والأطفال، وضمان حمل آمن وولادة طبيعية، وتحقيق نتائج صحية إيجابية لكل من الأم والجنين.

وأوضح بيان صادر عن مديرية صحة دمياط أن خدمات رعاية الحوامل تبدأ منذ المراحل المبكرة من الحمل، ويفضل أن تكون في الشهور الأولى، وتستمر حتى موعد الولادة، بهدف الحفاظ على صحة الأم وسلامة الجنين.

وتهدف خدمات رعاية الحوامل المقدمة بوحدات الرعاية الأولية إلى تشجيع السيدات الحوامل على الانتظام في زيارات متابعة الحمل، وإجراء الفحص الإكلينيكي الشامل لتقييم الحالة الصحية للأم والجنين داخل الرحم، وتقديم التثقيف الصحي والغذائي اللازم للأم الحامل، والتطعيم ضد مرض التيتانوس الوليدي للوقاية منه، والعمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحمل والولادة، وتقليل نسب وفيات الأمهات والأطفال خلال فترة الولادة وما بعدها.

كما تم تحديد جدول زمني للزيارات الدورية للحامل وفقًا لعمر الحمل وحالتها الصحية، على النحو التالي: مرة واحدة شهريًا خلال الأشهر الستة الأولى من الحمل، ومرتين شهريًا في الشهرين السابع والثامن، ومرة أسبوعيًا خلال الشهر التاسع، ومرة كل أسبوعين في حالات الحمل عالي الخطورة.

وتُشجَّع السيدة الحامل على التوجه إلى أقرب وحدة صحية في أي وقت تشعر فيه بالحاجة إلى رعاية طبية، أو عند ظهور أي أعراض جديدة، لضمان التدخل الطبي المناسب في الوقت المناسب.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم رعاية صحية متكاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للسيدات الحوامل، بما يساهم في تحسين المؤشرات الصحية للأمهات والأطفال على مستوى الجمهورية.