حرص عدة مشاهير في هوليوود على نعي الفنانة الأمريكية ديان كيتون التي توفيت أمس عن عمر يناهز 79 عاماً في ولاية كاليفورنيا، بعد مسيرة فنية حافلة ومنها الفوز بجائزة أوسكار عن أفضل ممثلة عن فيلم "Annie Hall " عام 1978.

ومن أوائل المعزيين في وفاة كيتون، الفنان روبرت دي نيرو الذي كتب نعياً وقال فيه: "حزين جداً لوفاتها، فقد كنت معجباً بها للغاية، ونبأ وفاتها أثّر فيّ للغاية، فلم أتوقع أن تغادرنا في الوقت الحالي، وأتمنى أن ترقد روحها في سلام".

أما بيتي ميدلر التي شاركت كيتون بطولة فيلم "The First Wives Club"، بالتعاون مع الفنانة الأمريكية المعروفة جولدي هون عام 1996، فقد نعتها عبر إنستجرام قائلة: "توفيت الجميلة والذكية وغير العادية ديان كيتون، فلا أستطيع وصف مدى حزني الشديد، فقد كانت مرحة ومبدعة تمامًا، وبعيدة كل البعد عن الخداع أو أي روح تنافسية".

وكذلك الفنانة كايت هدسون ابنة جولدي هون، التي شاركت المعجبين صورة لها برفقة والدتها وقالت تعليقا عليها "نحبك كثيراً".

كما حرص على نعيها الفنان ستيف مارتن، الذي شاركته بطولة الفيلم الكوميدي الشهير "Father of the bride"، حيث شارك فيديو قصير لها برفقة زميله مارتن شورت للقاء تليفزيوني طريف يعود لعام 2021، وكانت لطيفة ومرحة، وقال مارتن: "علاقتنا معها كانت مرحة ومبهجة".

وأيضاً الفنان ليوناردو دي كابريو الذي شاركها بطولة فيلم "Marvin’s Room"، الذي نالت عنه ترشيحاً للأوسكار، فقد حرص على نعيها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقال "كانت ديان كيتون فريدة من نوعها، ورائعة ومرحة وصادقة دون أي خجل، وقد كانت أسطورة وأيقونة تشرفت بالعمل معها وسنفتقدها كثيراً".

كان لديان كيتون مسيرة فنية حافلة، ومنها مشاركتها في الأجزاء الثلاثية للفيلم المعروف "The god father" مع كلاً من ال باتشينو ومارلون براندو، كما نالت عدة تشريحات أوسكار عن أفلام كثيرة، ولكن الفيلم الذي كان وجه الخير عليها هو " Annie Hall"، والذي فازت عنه بجائزة الأوسكار أحسن ممثلة، كما فازت عنه بجائزة البافتا وجائزة الجولدن جلوبز كأفضل ممثلة، كما أنها نالت أكثر من ترشح لجائزة الأوسكار، ووصلت عدد الترشيحات لأكثر من 4.

وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن سبب الوفاة من قبل مدير أعمالها أو المستشفى الذي توفيت فيه.