يتوجه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إلى مصر، غدا الاثنين؛ لحضور قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" التي تتعلق بمستقبل غزة.

وقال خريستودوليدس، اليوم الأحد، إنه سيطالب بأن يكون لقبرص دور في مستقبل قطاع غزة، واصفًا دعوته إلى القمة بأنها "اعتراف بدور جمهورية قبرص في المنطقة" واعتراف بما قامت به بلاده طوال هذا الوقت بشأن غزة، حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية.

وأشار خريستودوليدس، إلى كيفية ترسيخ قبرص لمكانتها في المجتمع الدولي من خلال الممر البحري "أمالثيا" الممتد من قبرص إلى غزة، بهدف إرسال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، فضلًا عن خطة "إستيا" التي تم بموجبها يتم إجلاء الأشخاص من مناطق النزاع عبر قبرص.

وأضاف أن هذه الدعوة هي "مؤشر على ما يتوقعه منا المجتمع الدولي"، وبالنظر إلى القمة نفسها، قال خريستودوليدس إن قبرص لديها "خطة محددة" ستعمل على وضعها فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة.

وأكد خريستودوليدس، أنه يريد أن تلعب الشركات القبرصية دوراً في إعادة إعمار غزة، كما يرغب أن تلعب قبرص دوراً في القضايا الأمنية وكل ما يندرج ضمن ما تم الاتفاق عليه، خاصة في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وتعقد "قمة شرم الشيخ للسلام" في ظل الجهود التي تبذلها مصر والمجتمع الدولي للتوصل إلى مصالحة بين إسرائيل وحماس لإنهاء الصراع، الذي اندلع في أكتوبر عام 2023، وبناءً على خطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.