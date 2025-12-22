عاودت البورصة المصرية الهبوط وتحقيق الخسائر اليوم الاثنين، لكن نسبة التراجع كانت غير كافية لنزول المؤشر الرئيسي مجددا دون الـ41 ألف نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.6%، ووصل إلى مستوى 41102.8 نقطة.

وعاودت البورصة المصرية الارتفاع أمس الأحد - أول تعاملات الأسبوع - لتتسلق مستوى الـ41 ألف نقطة مجددا، وتصعد أعلاه، بعد أن هبطت دونه نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.3%، ووصل إلى مستوى 41348.38 نقطة.



وحققت البورصة خسائر كبيرة نسبيا لليوم الثالث على التوالي، في جلسة الخميس الماضي، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى مستوى دون الـ41 ألف نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.4%، وهي أعلى نسبة انخفاض في الجلسات الثلاث، ووصلت إلى مستوى 40926.86 نقطة.

غير أنها ارتفعت في جلسة الاثنين، وسجلت مستوى قياسي جديد، رغم أن مكاسبها زادت قليلا عن نصف في المائة فقط.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.57%، ووصل إلى مستوى 42305.36 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع في جلسة الأحد الماضي، والتحرك فوق 42 ألف نقطة، رغم المكاسب المحدودة للغاية.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.07%، ووصل إلى مستوى 42.065.2 نقطة.

وانخفض المؤشر الرئيسي في الأسبوع الماضي بنسبة 2.6%.