بكين تحمل الفلبين مسئولية واقعة اصطدام في بحر الصين الجنوبي

قال خفر السواحل الصيني، إن قاربين تابعين للحكومة الفلبينية دخلا المياه في بحر الصين الجنوبي بشكل غير قانوني، اليوم الأحد، مما أدى إلى حدوث تصادم.

وذكرت الصين، أن قاربا للحكومة الفلبينية "اقترب بشكل خطير من سفينة خفر السواحل الصيني" بالقرب من ساندي كاي مما تسبب في التصادم الذي حملت الجانب الفلبيني المسئولية الكاملة عنه، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

والمنطقة جزء من جزر سبراتلي في بقعة متنازع عليها من بحر الصين الجنوبي حيث وقعت الكثير من المناوشات بين مانيلا وبكين على مدى سنوات.

في المقابل، قال خفر السواحل الفلبيني، إن ثلاث سفن فلبينية، بما في ذلك السفينة (داتو باجبوايا) كانت راسية في وقت مبكر من اليوم الأحد قرب جزيرة ثيتو، المعروفة محليا باسم جزيرة (باج-آسا)، في إطار برنامج حكومي لحماية الصيادين المحليين عندما اقتربت السفن الصينية واستخدمت مدافع المياه لتخويفها.

وأضاف خفر السواحل الفلبيني، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني أطلقت مدفع المياه مباشرة على السفينة (داتو باجبوايا) قبل أن تصطدم بمؤخرتها، مما تسبب في أضرار طفيفة ولكن دون وقوع إصابات.

وتعهد خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك والموارد المائية في الفلبين بمواصلة العمليات في المنطقة، وذكرا أن وجودهما ضروري لحماية سبل عيش الصيادين الفلبينيين.