باكستان تغلق نقاط عبور حدودية مع أفغانستان في ظل اشتباكات عنيفة

أغلقت باكستان، اليوم الأحد، نقاط حدودية مع أفغانستان، عقب تبادل القوات الحدودية للدولتين إطلاق النار الكثيف خلال الليل.

وقال مسئول أمني، إنه تم إغلاق نقطة تورخام الحدودية بإقليم خيبر-بختونخوا بشمال غرب البلاد ونقطة شامان بإقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو ونقلت عن مصادر أمنية القول إن باكستان سيطرت على ما لا يقل عن 19 موقعا حدوديا أفغانيا، كما أوقعت خسائر بشرية في الجانب الأفغاني.

وليست هناك مؤشرات رسمية على أن القتال الذي بدأ خلال الليل قد انتهى.

وأدان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي الهجمات الأفغانية "غير المبررة" التي تستهدف المدنيين.

ونٌقل عن نقفي القول في بيان أصدرته الوزارة، ونٌشر عبر موقع "إكس": "إطلاق القوات الأفغانية النيران على المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية".

وكانت الطائرات المسيرة والمقاتلة الباكستانية قد نفذت مطلع هذا الأسبوع عدة هجمات في أفغانستان، بما في ذلك هجوم في كابول، حيث استهدفت مسلحين إسلاميين يٌعتقد أنه وراء تصاعد الهجمات.

وتتهم إسلام آباد حكام طالبان في أفغانستان بدعم أو على الأقل إيواء المسلحين على الرغم من التحذيرات المتكررة.