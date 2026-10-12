 السويد: الإفراج عن سفينة بعد التأكد من عدم ارتباطها بأسطول الظل الروسي - بوابة الشروق
الإثنين 12 أكتوبر 2026 12:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اعتراض نادي الزمالك على التحكيم في القمة الـ133 ؟
النتـائـج تصويت

السويد: الإفراج عن سفينة بعد التأكد من عدم ارتباطها بأسطول الظل الروسي

ستوكهولم - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 11:53 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2026 - 11:53 ص

أعلن خفر السواحل السويدي، أن السفينة "سي أول 1"، التي كانت راسية قبالة ميناء تريلبورج منذ مارس الماضي، حصلت على إذن بمغادرة موقعها ومواصلة الإبحار.

ويأتي ذلك عقب قرار أصدرته هيئة النقل السويدية، اليوم الاثنين، برفع الحظر المفروض على تشغيل السفينة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت الهيئة التحقق من تسجيل السفينة لدى الدولة التي ترفع علمها، وهي غينيا الاستوائية.

وتدرج السفينة ضمن قائمة العقوبات الأوروبية، لكنها ليست موضع اشتباه في ارتكاب أي انتهاكات للعقوبات.

وصعد خفر السواحل السويدي في 13 مارس الماضي على متن السفينة "سي أول 1"، حيث أحتجزها وسط شبهات قوية في ارتباطها بما يعرف بـ "أسطول الظل" الروسي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك