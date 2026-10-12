السويد: الإفراج عن سفينة بعد التأكد من عدم ارتباطها بأسطول الظل الروسي

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أعلن خفر السواحل السويدي، أن السفينة "سي أول 1"، التي كانت راسية قبالة ميناء تريلبورج منذ مارس الماضي، حصلت على إذن بمغادرة موقعها ومواصلة الإبحار.

ويأتي ذلك عقب قرار أصدرته هيئة النقل السويدية، اليوم الاثنين، برفع الحظر المفروض على تشغيل السفينة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأكدت الهيئة التحقق من تسجيل السفينة لدى الدولة التي ترفع علمها، وهي غينيا الاستوائية.

وتدرج السفينة ضمن قائمة العقوبات الأوروبية، لكنها ليست موضع اشتباه في ارتكاب أي انتهاكات للعقوبات.

وصعد خفر السواحل السويدي في 13 مارس الماضي على متن السفينة "سي أول 1"، حيث أحتجزها وسط شبهات قوية في ارتباطها بما يعرف بـ "أسطول الظل" الروسي.