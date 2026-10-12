بوسيتش يعلن تشكيل الأهلي السعودي أمام الوصل في نخبة آسيا

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أعلن مارينو بوسيتش، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويسعى الأهلي السعودي إلى الظهور بصورة قوية خلال المواجهة، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الإماراتي، في إطار مشواره بالبطولة القارية.

وجاء تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة الوصل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.

خط الدفاع: سعيد باعطية، ميريح ديميرال، روجر إيبانيز، سعد بالعبيد.

خط الوسط: زياد الجهني، إدوارد سبيرتسيان، فالنتين أتالجانا.

خط الهجوم: فرانسيسكو ترينكاو، إيفان توني، صالح أبوالشامات.