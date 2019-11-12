 اليمن: مصرع وإصابة عدد من الحوثيين بجبهة صرواح في محافظة مأرب - بوابة الشروق
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اليمن: مصرع وإصابة عدد من الحوثيين بجبهة صرواح في محافظة مأرب

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 6:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 - 6:08 م

لقى عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون بنيران الجيش اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة (صرواح) غربي محافظة (مأرب).

وقال مصدر عسكري - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الثلاثاء - : "إن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع للجيش في (صرواح)، إلا أن القوات أحبطت المحاولة وأوقعت عدد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح وأجبرت من تبقى منها على الفرار".

وأضاف المصدر: "المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي في مواقع متفرقة في (صرواح)، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير دبابتين وعربة (بي إم بي)".

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