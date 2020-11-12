وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع مسئول أمريكي مستجدات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع المبعوث الأمريكي لشئون إيران وفنزويلا إليوت أبرامز، مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران وسوريا والعراق.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أنه تم -خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي- بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، فضلا عن تطورات الأوضاع في فنزويلا.