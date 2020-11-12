الملك سلمان يؤكد على خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الأربعاء، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى - عبر الاتصال المرئي -، بحضور ولي العهد، محمد بن سلمان.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، قال الملك سلمان إن «القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية، ومنع التكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به الشرع الحنيف في طلب الرزق».

وأشار إلى أن السعودية «ماضية في نهجها الواضح بمكافحة الفساد والقضاء عليه»، منوهًا إلى أن «دول المنطقة العربية تواجه محاولات عديدة من قوى إقليمية تسعى لفرض نفوذها السياسي، وأيديولوجيتها المتطرفة، خدمة لمصالحها».

ولفت إلى أن «المملكة تؤكد خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب»، قائلًا إنها «تنادي بضرورة اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي تجاهه».

وأوضح أن «المملكة تدين مليشيا الحوثي الإرهابية، بانتهاكها القوانين الدولية والقواعد العرفية بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ باليستية باتجاه المناطق المدنية والمدنيين في المملكة، بطريقة متعمدة وممنهجة»، مؤكدًا أنها تد دعم اليمن لاستعادة سيادته واستقلاله.