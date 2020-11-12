فوز 3 مدارس فنية بكفر الشيخ من بين أفضل 10 على مستوى الجمهورية

محافظ كفر الشيخ: لدينا تعليم فني متميز.. وربطنا المدارس بسوق العمل

كرم محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني، بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وذلك لتميز 3 مدارس فنية بالمحافظة، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، من بين أفضل 10 مدارس على مستوى الجمهورية.

كما كرم مجاهد، محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، ومدراء المدارس المتميزة، الثانوية الصناعية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وفوه الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة فوه التعليمية، وسيدي سالم الثانوية التجارية، التابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية.

وهنأ جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكيل الوزارة ومدير التعليم الفني، ومدراء المدارس الفائزة والعاملين بها وطلابها على تميزهم، مؤكدا أن المدارس الفنية بالمحافظة متميزة، وتشارك في إعادة تدوير المكهنات بمجالس المدن، وصناعة مظلات ومقاعد وألعاب أطفال، إضافة إلى دهان عدد من المواقع الخدمية وأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

وأضاف أنه وجه رؤساء المدن بالتعاون مع مديري الإدارات والمدارس الفنية للاستفادة من المكهنات؛ ليشارك الطلاب في تطوير مدنهم وقراهم، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، مؤكدًا أن المحافظة خطت خطوات كبيرة لربط المدارس بسوق العمل، ليجد الطلاب فرصة للعمل عقب إتمام دراسته، سواء بالمصانع التي تدربوا بها من خلال التعليم المزدوج، أو عمل خريجي فصول الاستزراع السمكي الـ20 بالعمل في المزارع السمكية "غليون أو الخاصة بالمحافظة أو المزارع السمكية الخاصة"، أو خريجي فصول التعدين في المشروع القومي لاستخلاص الرمال السوداء.

ومن جانبها عبرت كشك عن سعادتها بفوز 3 مدارس فنية بكفر الشيخ على مستوى الجمهورية من بين أفضل 10 مدارس على مستوى الجمهورية، مؤكدة دعم محافظ كفر الشيخ للتعليم بالمحافظة وخاصة التعليم الفني وربطه بسوق العمل.