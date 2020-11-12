التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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صرح المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

وأضاف أنه تم إطلاق الطائرة "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعلن المالكي أمس الأربعاء اعتراض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر، أطلقهما الحوثيون في اليمن.

ونقلت (واس) عن المالكي قوله إن "قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم (الأربعاء) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية القيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".

وأضاف المالكي أنه "تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".