امرأة تنسحب من الشهادة في محاكمة برلسكوني بتهم الفساد

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ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، أن امرأة انسحبت من الإدلاء بشهادتها في جلسة الاستماع المقبلة في قضية فساد ضد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني.

ويواجه برلسكوني محاكمة في ميلانو فيما يتعلق بـ "حفلات بونجا بونجا" الماجنة مع الفتيات الصغيرات في عام 2010.

وأعقبت الفضيحة قضيتان عرفتا في إيطاليا باسم "روبي" و "روبي بيس" بعد أن أدلت إحدى المرافقات بأقوالها في القضية.

وتم اتهام "روبي تير" زعيم حزب فورزا إيطاليا المحافظ في المحاكمة الثالثة الجارية برشوة شهود يُزعم أنهم أدلوا بأقوال كاذبة لصالحه.

ونتيجة لذلك، سبق للمحكمة أن أعلنت أن شهادة عدة نساء في إجراءات تقاضي سابقة غير مستوفية للشروط.

وأفادت وكالتا أنباء أنسا وأدنكرونوس أن عارضة الأزياء السابقة شددت فى البداية على أنها ستقول "الحقيقة" عن الأمسيات التي تقام في الفيلا الواقعة في أكوري.