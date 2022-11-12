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روسيا تنوي إطلاق 130 قمرا صناعيا لإنترنت الأشياء عام 2025

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر في: السبت 12 نوفمبر 2022 - 3:34 ص | آخر تحديث: السبت 12 نوفمبر 2022 - 3:34 ص

تنوي روسيا أن تطلق عام 2025 إلى مدار الأرض 132 قمرا صناعيا لإنترنت الأشياء تنفيذا لمشروع ماراثون IoT الخاص بشكيل مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية.

صرح بذلك يفغيني نيستيروف مدير عام شركة "ريشيتنيكوف" للأقمار الصناعية المعلوماتية، وفق شبكة روسيا اليوم.

وأشار إلى أن فكرة تشكيل مجموعة الأقمار الصناعية تقوم على تكنولوجيا تصميم قمر صناعي كجهاز تقني إلكتروني واحد.

وسيتم تحقيق المشروع في مدار منخفض حول الأرض حيث ستنشر المنظومة المتعددة الأقمار الصناعية " ماراثون IoT " التي ستضم 250 قمرا صناعيا من طراز "ماراثون" مع شرط ألا يزيد وزن القمر الصناعي الواحد عن 50 كيلوجراما.

وسيصنع كل قمر صناعي انطلاقا من تكنولوجيا وحدة إلكترونية واحدة تركّب فيها أجهزة مختلفة.

وستنشر كل الأقمار الصناعية في 12 من الأسطح المدارية تتوزع على ارتفاع 750 كيلومترا.

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