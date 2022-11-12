قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اتصل به هاتفيًا، وتناقش معه حول مجموعة من القضايا، أبرزها فرض ارتداء الحجاب في بعض المدارس.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه أرسل لوزير التعليم أسماء المدارس التي تفرض على الطلاب ارتداء الحجاب، لافتًا إلى أن «حجازي» حقق في الموضوع، واتخذ إجراء سريعا بشأنها.



ولفت إلى أن الوزير بعد تحقيقه في الأمر، شكره على لفت نظره إلى تلك المدارس وما تفعله، قائلًا إن مدرسة نشا الإعدادية للطالبات في مركز نبروه التابع لمحافظة الدقهلية، ستغير الزي (الإسدال) الذي ظهرت به الطالبات في طابور الصباح، الأسبوع الماضي.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فرض ارتداء الحجاب على الطالبات، تصرف فردي من بعض المدارس، معقبًا: «الأمر اختياري وحرية شخصية، ولا يمكن الفرض على الأطفال أن يكون الحجاب زيًا رسميًا إجباريًا عليهم».



وشدد على أهمية دور النواب الرقابي؛ لأن الوزير لا يعلم كل التفاصيل في كل مدرسة، موضحًا أن النواب حال رصد مشكلة ما، يتواصلون مع المسؤولين عبر طلبات الإحاطة أو التواصل المباشر.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، صورة من داخل مدرسة نشا الإعدادية للطالبات في مركز نبروه التابع لمحافظة الدقهلية، وهن يرتدين الإسدال زيا موحدا أثناء الطابور الصباحي للمدرسة.



1