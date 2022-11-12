وزيرة التخطيط تشهد إطلاق مبادرة «حياة كريمة لإفريقيا» ضمن قمة المناخ COP27

تشهد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السبت، إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لإفريقيا"، وذلك في يوم "الزراعة والتكيف" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27.

يعقد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وقالت السعيد، في بيان، إن مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرّات المناخية"، تهدف إلى تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة الأفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلاءم مع التغيرات المناخية التي تواجهها أفريقيا والعالم أجمع.

وتعقد جلسة إطلاق مبادرة حياة كريمة لأفريقيا في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، في المنطقة الزرقاء.