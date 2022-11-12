هيئة الأركان الأوكرانية: نفذنا 11 غارة جوية على أهداف روسية واستهدفنا 3 أنظمة للدفاع

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أعلن هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية شن 11 غارة جوية على مواقع القوات الروسية، مستهدفة على وجه الخصوص ثلاث أنظمة دفاع جوي روسية.

وقالت هيئة الأركان - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن وحدات من قوات الدفاع قامت بإجراءات إحلال الاستقرار في المناطق السكنية التي تمت السيطرة عليها بمنطقة خيرسون في 12 نوفمبر. وعاد ممثلو الإدارة العسكرية الإقليمية إلى خيرسون وبدأوا العمل.

وتابعت أنه في الوقت ذاته، تقوم القوات الروسية بتحسين معدات التحصين للخطوط الدفاعية على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو. وتواصل القوات الروسية عملياتها الهجومية في اتجاهات باخموت وأفدييفكا ونوفوبافليفكا.