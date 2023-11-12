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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف في إيلات


نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 8:56 ص | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 8:56 ص

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد أنها قصفت هدفا في مدينة إيلات داخل إسرائيل ردا على الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان صحفي وزع عبر موقع الإعلام الحربي التابع لها أنه "نُصرةً لأهلنا في غزّة وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش /إيلات/ المحتلة بالأسلحة المناسبة"، وفقا للبيان.

وأكدت المقاومة الإسلامية" استمرارها في دكّ معاقل العدو"، بحسب البيان.


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