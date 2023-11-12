قيادي بحركة حماس يتوعد الاحتلال بعد استهداف المستشفيات: ستدفعون الثمن غاليا

توعد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الاحتلال الإسرائيلي بعد استهدافه للمستشفيات والمراكز الطبية في مدينة غزة وشمال القطاع المحاصر.

وقال خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد: «رغم أن استهدافكم للمراكز الطبية خسة ودناءة ووحشية، إلا أنكم ستحاسبون على ذلك في الميدان على أيدي رجال المقاومة وكتائب القسام، وستدفعون الثمن غاليًا».

وذكر أن الاحتلال ارتكب مجزرة المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة يوم 19 أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 500 شهيد، وإصابة 600 آخرين.

وأضاف: «وقف العالم متفرجًا ولم يسائل أحد الاحتلال أو يحاسب المجرمين، الأمر الذي منحه ضوءًا أخضر وتشجيعًا لارتكاب المزيد من المجازر التي يندى لها جبين البشرية».

واستشهد بـ«مجزرة المستشفيات» التي يرتكبها الاحتلال الآن في مدينة غزة وشمال القطاع الصامد، مشيرًا إلى مواصلة القصف لمجمع الشفاء الطبي ومجمع النصر والمستشفى الإندونيسي ومستشفى القدس، حتى اللحظة.

ولفت إلى أن الاحتلال استهدف مدرسة جديدة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، والتي أقرت بارتقاء عدد كبير من الجرحى والشهداء في هذا السياق.