كتائب القسام تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين في محور جنوب غزة بقذائف الياسين 105

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، صباح الأحد، تدمير دبابتين إسرائيليتين في محور جنوب غرب غزة بقذائف «الياسين 105».

وأمس السبت، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرًا كليًا أو جزئيًا، منذ بدء العدوان البري على غزة.

وأضاف في كلمة مسجلة، بثتها قناة «الجزيرة»، مساء السبت، أن تلك الآليات بينها أكثر من 25 آلية دمرت فقط خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وذكر أن «المجاهدين ينصبون الكمائن للقوات المتحصنة في البنايات المهدومة والأماكن المستهدفة والأراضي المحروقة، ويستهدفون تحشدات القوات الراجلة القذائف والعبوات المضادة للأفراد وبالمسيرات المفخخة وقذائف الهاون».

وتابع: «المجاهدين لازالوا يتربصون بجنود العدو وآلياته ويهاجمونها في كل ساعة»، مؤكدًا أن «أن غزة ستكون ساحة لقتال جنود العدو الغزاة».

واستطرد: «لن يهنأ الاحتلال الذي يعرف غزة جيدًا، بيوم أو ساعة من الهدوء بإذن الله، بل سيدفع أثمانًا كبيرة وغير متوقعة بعون الله وقوته».