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رئيس مجلس مدينة طور سيناء: برنامج البناء الثقافي برنامج تربوي وثقافي ومهاري

أحمد كساب
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 8:15 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 8:15 م

ذكرت وزارة الأوقاف، أنه في إطار اهتمام الوزارة بنشر الفكر الوسطي المستنير، وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات، انطلقت اليوم، فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف جنوب سيناء من مجلس مدينة الطور.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي لاستعراض مجهودات الدولة المصرية في كافة المجالات للنهوض بالخطاب الديني ونشر دعائم الفكر الوسطي المستنير، وذلك بالقاعة الرئيسية بديوان عام مجلس مدينة طور سيناء.

وخلال اللقاء أعرب مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء عن شكره لوزارة الأوقاف على هذا البرنامج المتميز، لما يقدمه من ثقافة واسعة النطاق للأئمة والواعظات للوقوف على أهم ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات وأعمال.

وأكد إبراهيم أحمد مدير الدعوة بمديرية أوقاف جنوب سيناء أن البناء الثقافي برنامج لتأهيل وبناء الأئمة والواعظات علميًّا وثقافيًّا لإعداد إمام عصري يواكب التطورات المتلاحقة في المجتمع.
كما تضمن البرنامج زيارة لمحطة تحلية مياه الشرب، والممشى الجديد بمدينة طور سيناء.

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