غرق طفلين أثناء الاستحمام بترعة في حوش عيسى بسبب حرارة الجو

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لقي طفلان بالمرحلة الابتدائية مصرعهما غرقًا، أثناء الاستحمام بمياه ترعة بقرية الشعشاعي التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، نتيجة انجرافهما بتيار المياه لعدم إجادتهما السباحة.

وكان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بغرق طفلين في مياه ترعة ري.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام كلٍّ من "سعد علي عبد القادر" (11 سنة)، و"أحمد رمضان عبد الحليم" (10 سنوات)، بالاستحمام في ترعة الري بقرية الشعشاعي، جرفهما التيار وغرقا لعدم إجادتهما السباحة.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية، بالتعاون مع الأهالي، من انتشال الجثتين، وتم نقلهما إلى مستشفى حوش عيسى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما، تبيّن أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.