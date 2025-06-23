مستشار رئيس الإمارات: دعوة سموتريش دول الخليج لتمويل العمليات في إيران وقاحة وإفلاس أخلاقي

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن دعوة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش، دول الخليج لتمويل العمليات في إيران وقاحة وإفلاس أخلاقي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريش، حدّ الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران. دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصًا على استقرار المنطقة وشعوبها. مثل هذا الطرح ليس إلا إفلاسًا أخلاقيًا من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد».

بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريش حدّ الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران. دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصًا على استقرار المنطقة وشعوبها.



مثل هذا الطرح ليس إلا إفلاسًا أخلاقيًا من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 23, 2025

وقبل أيام، نقلت القناة 14 العبرية، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، قوله إن «دول الخليج وألمانيا وبريطانيا وفرنسا عليها المشاركة في تكاليف الحرب، على الأقل اقتصاديا».

وأشار إلى أن «إيران - المسلحة نوويا وصاروخيا - لا تهدد إسرائيل أو الشرق الأوسط فقط بل العالم كله»، بحسب تعبيره.

وأمس الأحد، أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة واستهداف المنشآت النووية الإيرانية، مطالبة بضرورة الوقف الفوري للتصعيد لتجنّب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات، ضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة.

وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بحشد الجهود للوصول إلى معالجة شاملة لهذه التطورات الحساسة والخطيرة تحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات.