مصرع عامل إثر سقوطه من أعلى محطة مياه في سوهاج

لقي عامل في منتصف العقد الرابع من العمر مصرعه، إثر سقوطه من علو بدائرة مركز طما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طما المركزي.

وكان اللواء صبري صالح عزب، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بوصول المدعو "أحمد ع. م. ح" (35 عامًا – عامل)، إلى مستشفى طما المركزي، مصابًا بكسر في الجمجمة، وادُّعِيَ سقوطه من علو، وقد تُوفي عقب وصوله، ويقيم بدائرة مركز طما.

وانتقلت قوة من رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث أفاد شقيق المتوفى "حمدي" (51 عامًا – عامل – يقيم بالناحية ذاتها)، وشاهد العيان "محمد ك. ج. ب" (19 عامًا – عامل – يقيم بمركز طهطا)، بأنه أثناء عمل المتوفى بمحطة مياه بدائرة المركز، حاول تسلق شجرة، فاختل توازنه وسقط أرضًا، مما أدى إلى إصابته ووفاته، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الحادث، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هو كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة سقوط من علو.

وقد تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.