المستشار الألماني يرفض وقف إطلاق النار في غزة: يُمكن حماس من امتلاك صواريخ جديدة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، االيوم لأحد، رفضه وقفا "فوريا" لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تتكرر الدعوات في هذا المعنى في أنحاء العالم مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف للقطاع.

وقال شولتس خلال نقاش نظمته صحيفة إقليمية ألمانية "أقر بأنني لا أعتقد أن الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار أو إلى هدنة طويلة في محلها، لأن ذلك يعني في نهاية المطاف أن إسرائيل ستدع لحماس إمكان امتلاك صواريخ جديدة".

في المقابل، دعا إلى إرساء "هدنات إنسانية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد خمسة أسابيع من اندلاع الحرب التي أشعلها هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، تتنامى الدعوات إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة الذي تقصفه الدولة العبرية.

وعبر موقفه الرافض، يقف المستشار الألماني على الضفة الأخرى في وجه العديد من الدول العربية والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي سيستقبله الأسبوع المقبل في برلين.

واعتبر إردوغان الأحد أن التزام "وقف لإطلاق النار هو أمر حيوي بالنسبة إلينا"، مطالبا "الغرب" بالضغط على إسرائيل في هذا الاتجاه.

كذلك، نأى شولتس بنفسه من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي حض إسرائيل الجمعة على وضع حد لقصفها بهدف تحييد مدنيي غزة، مؤكدا أنه يعتزم "العمل" من أجل وقف لإطلاق النار يكفل "حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين".

واستشهد أكثر من 11078 شخصا في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، بينهم أكثر من 4506 أطفال، بحسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.