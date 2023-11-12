وصول أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، بوصول أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح البري.

وأمس السبت، أعلنت الهيئة العامّة للمعابر والحدود في قطاع غزة، إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر يوم الأحد، أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسئول فلسطيني، إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل، توقفت يوم الجمعة.

ونقلت «رويترز» عن المسئول الفلسطيني ومصدر طبي مصري، إن التعليق جاء بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح.