جريتا تونبرج تؤكد تضامنها مع الفلسطينيين في مظاهرة ضد تغير المناخ في هولندا

أكدت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج، مجددا تضامنها مع شعب غزة خلال مظاهرة ضد تغير المناخ اليوم الأحد، في هولندا ورددت "لا عدالة مناخية فوق أرض محتلة".

وقالت تونبرج: "بوصفها حركة لتحقيق العدالة المناخية، يجب أن نستمع إلى أصوات أولئك الذين يتعرضون للقمع وأولئك الذين يقاتلون من أجل الحرية والعدالة، وإلا فلن تكون هناك عدالة مناخية بدون تضامن دولي".

ثم أعطت تونبرج مايك مكبر الصوت إلى امرأة ترتدي الوشاح الفلسطيني والتي قالت إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في بلادها وتتعمد مهاجمة المستشفيات والمدنيين.

وكانت تونبرج التي ارتدت الوشاح الفلسطيني قد أدلت ببيان مماثل الشهر الماضي انتقدت فيه حصار إسرائيل لقطاع غزة.

وقال منظمو مظاهرة اليوم الأحد، إن 85 ألف شخص شاركوا فيها، لتصبح بذلك أكبر مظاهرة من نوعها في هولندا حتى الآن.