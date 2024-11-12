 وفاة رجل الأعمال اليوناني الشهير وصديق عائلة كينيدي فارديس فاردينويانيس - بوابة الشروق
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وفاة رجل الأعمال اليوناني الشهير وصديق عائلة كينيدي فارديس فاردينويانيس

أثينا - أ ب
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 3:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 3:47 م

توفي رجل الأعمال اليوناني، فارديس جيه. فاردينويانيس، والذي يعد شخصية قوية ومحورية في قطاعي الشحن والطاقة باليونان، اليوم الثلاثاء في أثينا، عن عمر ناهز 90 عاما.

وكان فاردينويانيس قد نجا من هجوم إرهابي في عام 1990، وأسس علاقات وثيقة مع عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي.

و أعلنت شركة "موتور أويل هيلاس" للبترول، التي حولها فاردينويانيس إلى واحدة من أكبر الشركات في اليونان، نبأ وفاته.

وعلى صعيد متصل، أشاد رئيس الوزراء اليوناني المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، بفاردينويانيس وبأعماله الخيرية.

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