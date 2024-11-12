صور فضائية تكشف خطة إسرائيل في الجولان السوري المحتل

بدأت إسرائيل مشروع بناء على طول ما يسمى بـ«خط ألفا» الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا، ويبدو أنها تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، حسبما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وسائل إعلام غربية.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة «أسوشيتد برس»، أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة منزوعة السلاح في الجولان أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وحللتها وسائل إعلام غربية أن إسرائيل بدأت بمشروع بناء على طول ما يسمى بـ"خط ألفا" الذي يفصل مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل عن سوريا. pic.twitter.com/i9JK7wXUUb — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 12, 2024

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، تأتي هذه التحركات الإسرائيلية، الذي أظهرت صور أقمار صناعية سابقة أنها بدأت بجدية في نهاية سبتمبر، بعد إكمال جيش الاحتلال الإسرائيلي بناء طرق جديدة، وما يبدو أنها منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

كما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في هدم قرى في لبنان، حيث تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق النار.

من الجدير بالذكر أنه لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول «خط ألفا»، الذي يحدد المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974.

وتحتفظ الأمم المتحدة بقوة لحفظ السلام في المنطقة منزوعة السلاح تسمى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك «أوندوف».