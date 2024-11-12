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شوبير: الزمالك سيناقش مصير زيزو في يناير

تصوير: إسلام صفوت
تصوير: إسلام صفوت
أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 10:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 10:45 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عن موقف أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك في ظل تلقيه أكثر من عرض احترافي الفترة الأخيرة.

كانت أنباء قد اشارت إلى رغبة نادي الأخدود السعودي في التعاقد مع زيزو والذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، بينما لم يتم حتى الآن حسم ملف التجديد.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "حتى يوم أمس لم يصل أي عرض رسمي للتعاقد مع زيزو، وكل ما يثار مجرد تقارير، لكن المؤكد أن اللاعب لن يتلقى عرضا بقيمة كبيرة نظراً لأن عقده في الأشهر الأخيرة من نهايته".

وأضاف: "إدارة نادي الزمالك ستقوم بفتح ملف زيزو وحسم موقفه في يناير المُقبل، وقد تكون هناك مرونة فيما يخص حسم مستقبل اللاعب بشكل نهائي".


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