دول ومنظمات تعزي تركيا بضحايا طائرة الشحن المنكوبة

قدمت دول ومنظمات دولية، تعازيها لتركيا في ضحايا حادثة طائرة الشحن العسكرية التي سقطت على الحدود الأذربيجانية الجورجية، أمس الثلاثاء، أثناء رحلتها من أذربيجان إلى تركيا.

رومانيا

وعبرت وزارة الخارجية الرومانية في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن حزنها العميق لسقوط الطائرة.

وقدمت تعازيها الحارة لذوي الضحايا، وأضافت: "نقف مع أصدقائنا الأتراك في هذا الوقت العصيب".

إستونيا

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الإستونية في تدوينة عبر "إكس"، عن خالص تعازيها لتركيا، وعبرت عن تضامنها معها.

كما قدم وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساكنا، على المنصة نفسها، تعازيه الحارة للشعب التركي وذوي الضحايا.

ليتوانيا

من جانبها قالت وزارة الخارجية الليتوانية بتدوينة عبر إكس: "نشعر بحزن عميق لسماع نبأ تحطم طائرة شحن عسكرية تركية بشكل مأساوي على الحدود الجورجية الأذربيجانية".

ولفتت إلى تضامنها مع تركيا في هذا الوقت العصيب، وتقدمت بخالص تعازيها لجميع المتضررين من هذه المأساة.

إيطاليا

بدوره، قدم وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، تعازيه إلى تركيا في ضحايا الطائرة المنكوبة.

وقال تاجاني في بيان عبر "إكس" مشيرا لحساب وزير الخارجية هاكان فيدان: "تلقيتُ ببالغ الحزن نبأ تحطم طائرة الشحن العسكرية التركية أثناء عودتها من أذربيجان".

وأضاف: "أتضامن مع الشعب والمسئولين والجيش التركي وجميع فرق الإنقاذ التي وصلت إلى موقع الحادث، وأُقدم تعازيّ لأسر الضحايا".

كازاخستان

من جانبه، بعث رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف برسالة تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان في ضحايا الطائرة المنكوبة.

وأعرب توكاييف عن حزنه لسماع نبأ سقوط العديد من الضحايا جراء الحادث، مقدما خالص تعازيه للرئيس أردوغان وللشعب التركي.

الناتو

من جهته، قدّم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، تعازيه في الجنود الذين فقدوا أرواحهم على متن الطائرة.

وقال بتدوينة عبر منصة إكس: "نُكرّم خدمة الجنود الضحايا، ونشعر بامتنان عميق لكل ما تبذله القوات المسلحة التركية وجميع جنودنا النظاميين بالحلف في سبيل سلامتنا"، وقدّم تعازيه لأسر الضحايا ولتركيا الحليفة.

كما نشر رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، رسالة دعم لتركيا عبر "إكس" عقب تحطم الطائرة التابعة لسلاح الجو التركي.

كوسوفو

بدورها قدّمت رئيسة كوسوفو فيوشا عثماني، تعازيها لتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان، عبر منشور على منصة شركة إكس الأمريكية.

وقالت: "كوسوفو تقف إلى جانب حليفتنا تركيا في هذا الوقت العصيب".

فرنسا

أعربت وزارة الخارجية عن حزنها العميق إزاء تحطم طائرة الشحن العسكرية التركية.

وقالت الوزارة في بيانها: "في حين تستمر عمليات البحث والإنقاذ، نتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا. وتعرب فرنسا عن تضامنها مع تركيا في مواجهة هذا الحادث المأساوي".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، وفاة 20 عسكريا جراء تحطم طائرة شحن تابعة لها، أمس الثلاثاء، على الحدود الأذربيجانية الجورجية.

وكانت الوزارة أعلنت الثلاثاء، تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز "C130" تابعة لها، على الحدود الأذربيجانية الجورجية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد، لتعلن لاحقا عثور فرق البحث والإنقاذ الجورجية على حطامها.

وأشارت الوزارة إلى أن تحديد سبب تحطم الطائرة سيتم بعد فحص دقيق للحطام من قبل الفريق التركي المختص.