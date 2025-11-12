رئيس وزراء باكستان يحث كابول على كبح جماح الجماعات الإرهابية لتحقيق سلام دائم

حث رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أفغانستان على فهم أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال كبح جماح حركة طالبان الباكستانية وجماعات إرهابية أخرى تعمل في الأراضي الأفغانية.

وفي كلمته أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات الدولية في باكستان، قال رئيس الوزراء إن جماعات مسلحة تواصل تعريض السلام للخطر ليس فقط داخل أفغانستان، لكن أيضا خارج حدودها، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

وفي إشارة إلى الهجمات على مواقع حدودية باكستانية الشهر الماضي، قال شهباز شريف إن "ردنا كان حازما وحاسما ولقن من هاجم باكستان درسا لا ينسى".

ودعا شهباز شريف العالم إلى الوقوف متحدا لتعزيز السلام ودعم التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الجماعي.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في أن الدول قادرة على بناء عالم يسوده السلام الدائم والازدهار المشترك.