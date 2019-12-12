مسؤول يمني يتهم الحوثيين بمحاكمة 10 صحفيين بشكل غير قانوني

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اتهم معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليآ اليوم الخميس جماعة أنصار الله الحوثية بمحاكمة 10 صحفيين مختطفين لديها بشكل" غير قانوني" .

وقال الإرياني، في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، :"نجدد التأكيد على عدم قانونية المحاكمات التي تجريها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لعشرة من الصحفيين المختطفين في سجونها منذ خمسة أعوام".

وأضاف :"هذا يؤكد النهج التصعيدي للمليشيا وتنصلها من كافة التزاماتها وفي مقدمتها اتفاق تبادل الأسرى المبرم في السويد".

وحمل الوزير اليمني، "المليشيا الحوثية كامل المسؤولية عن سلامة الإعلاميين والصحفيين وكافة المختطفين في معتقلاتها".

ودعا الإرياني، كافة المنظمات المعنية بحماية الصحفيين وحقوق الانسان والنشطاء والأحرار في العالم لإدانة هذه المحاكمات" غير القانونية" والضغط على المليشيا لسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين.

وعقدت جماعة أنصار الله الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الإثنين الماضي، جلسة محاكمة مفاجئة لـ 10 صحفيين معتقلين لديها.