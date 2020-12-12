مصرع سائق وإصابة عامل إثر اصطدام سيارتهم بقطار في أسوان

لقى سائق مصرعه وأصيب عامل مزلقان، اليوم السبت، بمحافظة أسوان، بعد أن اصطدم قطار بسيارة "نزح صرف صحي"، أثناء عبورها المزلقان.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بوقوع حادث تصادم بمزلقان الخوي بالمحاميد مركز إدفو شمال محافظة أسوان، نتيجة اصطدام قطار بسيارة مخصصة لنزح الصرف الصحي أثناء عبورها المزلقان في نفس توقيت مرور القطار.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة "مصطفى.ا" 33 سنة، وإصابة عامل المزلقان ونقله إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج، وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.