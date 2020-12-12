ارتفاع إصابات كورونا في بولندا إلى مليون و126 ألفا و700 حالة

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم السبت، تسجيل 11 ألفا و497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و١٢٦ ألفا و٧٠٠ حالة.

وقالت الوزارة - حسبما ذكر "راديو بولندا" - إنه تم تسجيل ٥٠٢ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٢٢ ألفا و٦٧٦ حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ٨٤٠ ألفا و٥٤١ شخصا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.