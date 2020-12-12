حسام حسن: عمار حمدي لم يوجه إشارات لرمضان صبحي بعد هدفه

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أكد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندري، أن فريقه قدم أداء طيب أمام بيراميدز، مشيرا إلى أنه سيكون سعيدا حتى لو لم يحقق الفوز.

وحقق الاتحاد فوزا غاليا أمام بيراميدز في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد بالفوز والأداء الرائع لفريقي، حتى لو لم نفز باللقاء كنت سأكون سعيدا بالأداء وتنفيذ التعليمات".

وأضاف: "واجهنا فريقا قويا ومحترما دعم صفوفه بعناصر مميزة، ولكن في النهاية أثق في إمكانيات لاعبي فريقي والثقة الكبيرة التي ظهروا بها".

وعن هدف عمار حمدي.. أجاب: "لاعب ممتاز وسيكون ركيزة من ركائز المنتخب الأول، وتمسكت بضمه، وهو لاعب ممتاز مع المنتخب الأولمبي ويكتسب الخبرات وأخرجته بسبب الإجهاد وليس لما يقال أنه غير جاهز لخوض مباراة كاملة".

وواصل: "عمار حمدي لم يرتكب أي خطأ ولم يوجه إشارات للاعبي بيراميدز وخاصة رمضان صبحي بعد الهدف".

وأتم: "قلت قبل قرعة الدوري أنني أحترم الجميع وأرى أن بيراميدز فريق قوي ومنافس على لقب الدوري ويمتلك مجموعة ممتازة في مختلف الخطوط، وأعلم جيدا أن المباراة ليست سهلة".