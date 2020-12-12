تقرير: مسلحون يخطفون طلابا شمالي نيجيريا

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هاجم مسلحون مدرسة في شمال نيجيريا واختطفوا المئات من الطلاب، وفقا للشرطة.

ووصل المسلحون على متن دراجات نارية في وقت متأخر من ليلة الجمعة- السبت قبل أن يطلقوا النار ويدخلوا حرم مدرسة البنين الواقعة في بلدة كانكارا، بحسب جامبو عيسى المتحدث باسم الشرطة المحلية.

وقال عيسى في بيان إن مسلحين أطلقوا النار "بشكل متقطع من بنادق ايه كيه 47".

وأضاف المتحدث أن الشرطة ردت على الهجوم "في اشتباك بالأسلحة النارية أتاح للطلاب فرصة تسلق سور المدرسة والهرب بحثا عن الأمان".

وتمكن حوالي 200 طالب من الفرار. وتعمل الشرطة والجيش والقوات الجوية معا لتحديد عدد الأطفال المفقودين. ويعتقد أن المدرسة الداخلية تضم أكثر من 600 طالب.

ووقع الهجوم في ولاية كاتسينا، مسقط رأس الرئيس محمدو بخاري، الذي تكافح إدارته لاحتواء انعدام الأمن على نطاق واسع في أجزاء من شمال ووسط نيجيريا.

ووصل الرئيس إلى كاتسينا في زيارة خاصة في نفس اليوم الذي وقع فيه الهجوم على المدرسة.

وذكر بيان: "تعمل جهات البحث بهدف العثور عن الطلاب المفقودين أو إنقاذهم".

وقال منصور بيلو، أحد سكان البلدة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه وسكانا آخرين شاهدوا المهاجمين وهم يخطفون الطلاب.

ويعتقد أن المهاجمين ينتمون إلى مجموعات من قطاع الطرق في المنطقة ينفذون عمليات خطف من أجل الحصول على فدية.