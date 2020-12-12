فالنسيا يواصل إهدار النقاط في الدوري الإسباني

واصل فالنسيا إهدار النقاط في الدوري الإسباني لكرة القدم وتعادل على ملعبه مع أتلتيك بلباو 2 / 2 فيما قادت النيران الصديقة فريق أشبيلية لفوز ثمين ومتأخر 1 / صفر على مضيفه خيتافي اليوم السبت في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة.

وافتتح كارلوس سولر باراجان التسجيل لبلنسية من ضربة جزاء في الدقيقة 26، وأنهى الفريق الشوط الأول متقدما 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني، رد بلباو بهدفين سجلهما أسيير فيلاليبري وراؤول جارسيا في الدقيقتين 55 و80، وجاء هدف راؤول من ضربة جزاء، ثم خطف مانويل فاييخو هدف التعادل لبلنسية في الدقيقة 83 .

ورفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 14 نقطة ليصعد إلى المركز الحادي عشر، متساويا في ذلك مع بلنسية الذي صعد إلى المركز العاشر.

وبعد فوز فالنسيا على ريال مدريد 4 / 1 في الثامن من تشرين ثان/نوفمبر الماضي، أخفق الفريق في تحقيق الفوز خلال أربع مباريات متتالية بالدوري، حيث تلقى خلالها هزيمة مقابل ثلاثة تعادلات.

كما واصل خيتافي مسلسل إهدار النقاط في المسابقة بهزيمته أمام أشبيلية اليوم ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر بعدما مني اليوم بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الرابعة له مقابل ثلاثة تعادلات في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، وظل التعادل قائما حتى سجل خافيير إيتشيتا لاعب خيتافي هدف الفوز لأشبيلية عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81 .