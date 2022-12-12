رغم أن الفلسطينيين لا يشاركون في منافسات مونديال قطر 2022، إلا أن ألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر والأبيض والأسود أصبحت مشهداً مألوفاً في شوارع العاصمة القطرية أو في الملاعب.

وقرر المشجعون من مختلف البلدان، الذين يدعمون الفرق المختلفة التعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني من خلال ارتداء العلم الفلسطيني كعباءة فوق قمصان فرقهم، وفق تقرير نشرته شبكة "يورو نيوز".

وارتدى المشجعون من النساء والرجال على حد سواء العلم الفلسطيني في دعم صامت مع انتقال البطولة إلى المرحلة الثانية.

واستفاد المشجعون من الامتداد العالمي لكرة القدم خلال كأس العالم لكرة القدم، التي تقام للمرة الأولى في دولة عربية، لزيادة الوعي السياسي بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني سلميا.

تحيّة للأوفياء المنتخب المغربي الذي رفع علم فلسطين.. pic.twitter.com/bDwFAtx59V — السيّد باسل (@lsayed_basel2) December 10, 2022

تقول سمر الرجعي، وهي مشجعة فلسطينية تدعم الأرجنتين، إن الرياضة بالتأكيد في متناول اليد، موضحة أن الرياضة تجمع الجميع في العالم.

وتضيف: "نتمكن من خلال الرياضة من زرع اسم فلسطين".

ورفع لاعبو المنتخب المغربي، وهو أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف النهائي على الإطلاق، العلم الفلسطيني بعيد فوزه في مباراته ضد إسبانيا.

وفي مسيرات الجماهير، غنى المشجعون المغاربة ترنيمة روج لها أنصار كرة القدم في المغرب لإظهار دعمهم للفلسطينيين.

في المقابل، أقر الإعلام الإسرائيلي بحجم الحضور الفلسطيني في مونديال قطر، مع نفور من إعلام دولة الاحتلال من قبل المشجعين العرب الذين رفضوا إجراء مقابلات مع تلك المنصات، كما ظهر في العديد من اللقطات.

مشجع سعودي يرفض الحديث مع مراسل إسرائيلي: "ليس هناك إسرائيل هناك فلسطين فقط، انت ليس مرحب بك هنا"#فلسطين_في_المونديال#لا_مكان_لكم #ريتكم_معنا pic.twitter.com/FzhG2cY5ED — علي المهندس 2 (@2022mfqW) December 9, 2022

• معاريف: فلسطين هزمت إسرائيل

صحيفة معاريف نشرت تقريرا، بعنوان "فلسطين هزمت إسرائيل في أكبر مسرح في العالم، المونديال".

الصحيفة قالت إن "المغرب حمل القضية الفلسطينية حتى نصف النهائي مونديال قطر، والمشجعين الذين حضروا البطولة ذهبوا مع التيار الرافض للتطبيع مع إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أنه لا أحد في ملاعب المونديال يغفل حقيقة أن اللاعبين المغاربة يحتفلون بالأعلام الفلسطينية بعد كل مباراة.

وذكرت أن القصة الرياضية لأنجح فريق عربي وأفريقي في تاريخ المونديال، جعلت القضية الفلسطينية تتصدر عناوين الصحف العالمية أيضًا.

• جارديان: قصة نجاح عظيمة للقضية الفلسطينية

غربيا، قالت صحيفة جارديان، إن عشرات الآلاف من المشجعين المغاربة بعد الانتصارات، بدلًا من الاحتفال بعلم بلادهم، كانوا يحملون علم فلسطين.

وأضافت في معرض تعليقها على ذلك: "لقد أخذ المغرب القضية الفلسطينية يدًا بيد إلى عناوين الصحف في العالم الغربي".

وأشارت إلى أن قصة النجاح المثيرة للمنتخب المغربي في مونديال 2022 من مباراة إلى أخرى ووصوله لنصف النهائي يمثل قصة نجاح عظيمة للقضية الفلسطينية.