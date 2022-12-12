اليابان تعتزم رفع الحد الأقصى لحسابات الادخار الفردي

ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة اليابانية سوف ترفع الحد الأقصى لدفعة حساب الادخار الفردي الياباني (إن.آي.إس.أيه) ثلاث مرات إلى 2ر1 مليون ين (8729 دولار) سنويا.



وأشارت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية إلى أن تعديل الحد الأقصى لدفعة الادخار في هذه الحسابات سيكون ضمن مشروع قانون الضرائب السنوي للائتلاف الحاكم في اليابان والمنتظر إعلانه خلال الأسبوع الحالي.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه يمكن للأفراد الذين يستثمرون في هذا الحساب الحصول على إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على استثماراتهم في هذا البرنامج.