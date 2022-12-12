رئيس الوزراء يعقد اجتماعا موسعا لضبط أسعار السلع

يعقد الآن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا موسعا بشأن ضبط أسعار السلع.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعي بأن هناك ارتفاعا فى الأسعار، وتحاول تخفيف العبء عن المواطن، كما أن الحكومة تتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التى تحتاج إلى دعم.

وقال مدبولي، في تصريحات سابقة له، إن الحكومة تتدخل بميزان حساس فى أزمة زيادة الأسعار لأن العنف فى التعامل مع الأزمة سيؤدي لاختفاء السلع، مضيفا أن الحكومة لديها خطة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، وأن الأزمة العالمية أزمة كبيرة أدت لهذه التحديات ويتم التعامل معها.

وتابع: "أغلب الأخبار على السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصري".