ترامب: ربما يكون من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا تتقاتلان لفترة من الوقت قبل الفصل بينهما

مع تعثر محادثات السلام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه ربما يكون من الأفضل السماح لأوكرانيا وروسيا "بالقتال لفترة من الوقت" قبل الفصل بينهما، والسعي إلى السلام.

وشبه ترامب، في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حرب روسيا وأوكرانيا بطفلين يكرهان بعضهما البعض.

وقال ترامب: "أحيانا يكون من الأفضل أن تتركهما يتشاجران لفترة ثم تفصل بينهما".

وأضاف أنه قال هذا التشبيه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثتهما الهاتفية أمس الأربعاء.

وأوضح ترامب أن التهديد بفرض العقوبات ما زال قائما. وأشار إلى أنه يمكن أن يتم فرض عقوبات على أوكرانيا وروسيا معا.

وأضاف: "عندما أرى اللحظة التي لا تتوقف عندها (الحرب)... سنكون صارمين جدا جدا".