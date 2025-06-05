- وفد دولة فلسطين يلتقي رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان المجري

التقى وفد دولة فلسطين برئاسة مدير إدارة الشئون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير عادل عطية، وسفير دولة فلسطين لدى المجر فادي الحسيني، مع رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان المجري زولت نيميث.

وفي بداية اللقاء، الذي عقد في العاصمة المجرية بودابست، أطلع السفير عطية رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان المجري على آخر مستجدات حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة وتدهور الوضع الإنساني نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات، كما أطلعه على جرائم الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والآثار الكارثية لسياسة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية.

وأكد السفير عطية، أهمية تعزيز التعاون الفلسطيني المجري ودور المجر في دعم القضية الفلسطينية وعدالتها، وترجمة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين في إنشاء لجنة صداقة برلمانية فلسطينية مجرية، وتوفير منصة للجانب الفلسطيني للحديث عن مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية.

من جهته، عبر نيميث عن استيائه من الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدا أهمية دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضرورة فتح آفاق الحوار السياسي واستمرار التنسيق بين القوى الدولية للدفع نحو تحقيق حل الدولتين.

وأشار إلى نية المجر المشاركة في المؤتمر الدولي لحل الدولتين منتصف الشهر الجاري، كما أشار إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال التعليم ودعم المؤسسات المسيحية وصمود المسيحيين في فلسطين.

كما التقى الوفد الفلسطيني مع أمين عام اتحاد كنائس المجر فيلموش فيشل، وأسقف الكنيسة الانجيلية اللوثرية في المجر بيتر كوندور، وعدد آخر من الشخصيات المسيحية، حيث تم بحث أوضاع المسيحيين الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات ومحاولات تهجير، خاصة في مدينة القدس.