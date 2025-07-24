إصابة 3 ضباط شرطة ومقتل مسلح في إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية

أُصيب ثلاثة من ضباط الشرطة وقُتل رجل في تبادل لإطلاق النار بعد ظهر الأربعاء في منطقة صناعية بمدينة لورين بولاية أوهايو الأمريكية.

وقال قائد شرطة إيليريا، جيمس ويلش، للصحفيين إن الضباط الذين كانوا في دورية تعرضوا لكمين من رجل كان يطلق النار باستخدام بندقية، مشيرا إلى أن الضباط ردوا بإطلاق النار.

وأضاف أن من غير الواضح ما إذا كان المشتبه به، وهو رجل / 28 عاما/ من لورين، قُتل برصاص الضباط أو أطلق النار على نفسه. وأوضح أن المؤشرات تدل على أنه تصرّف بمفرده.

وقال ويلش: "كان هذا كمينا" وقع في شارع ريفر بند حوالي الساعة الواحدة ظهرا، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن الدافع المحتمل. وأضاف: "يمكننا التأكيد في هذه المرحلة أنه مسلح منفرد".

من جانبه، قال عمدة لورين، جاك برادلي، في اتصال هاتفي، إن ضباط المدينة سيحصلون على جلسات دعم نفسي لمساعدتهم في تجاوز صدمة إصابة زملائهم.

ولم يتم الكشف فورا عن أسماء الضباط المصابين. وتم نقل اثنين منهم جوا إلى مركز إصابات حرجة، بينما تلقى الثالث العلاج مبدئيا في مستشفى ميرسي هيلث - لورين، بحسب ما أفاد برادلي.