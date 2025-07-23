وزير الزراعة: إدخال الميكنة الحديثة ساهم في مضاعفة إنتاج القمح

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إدخال الميكنة الحديثة ساهم في مضاعفة إنتاج القمح.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر شاشة «إم بي سي مصر»، أن هناك طفرة في الإنتاج تعود إلى تحديث المعدات الزراعية التي كانت في السابق متهالكة وغير صالحة للاستخدام.

وأشار إلى تحديث المعدات بالتنسيق مع عدد من الجهات، لافتًا إلى شراء معدات جديدة بأكثر من 500 مليون جنيه بهدف التوسع في استصلاح الأراضي وتوفير بيئة زراعية مناسبة تُسهم في تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

وشدد على أهمية مواصلة دعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أن هذا التحديث يعزز من كفاءة العمل الزراعي، ويرفع من القدرة التنافسية للقطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي.

ونوه بأن الاقتصاد الزراعي القوي يعني دولة قوية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال التوسع الأفقي والرأسي.